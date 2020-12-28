رزان المغربي تهنئ والداتها بعيد ميلادها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة اللبنانية رزان المغربي على تهنئة والداتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.

ونشرت رزان صورة لها برفقة والداتها من الطفولة ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : اليوم ولدت أمي سيدتي الجميلة قلباً وقالباً ، كل عام وأنتي مصدر الحب والحياة والسعادة ، أصلي كان يوم يحافظ ربي على نعمة الأب والأم.

وتابعت قولها : شكراً على حبك ودعمك وأحلامك وتعبك وقلقك ، شكراً لأنك أعطيتيني كل شئ وأكثر ، شكراً على الساعات والسهر ، شكراً لأنك جعلتيني أنا ، أدعو الله كل يوم أن تكوني فخورة وسعيدة وبصحة ممتازة ونكمل مشوار طويل معاً ، قصة حياة وأحلام ونجاحات الله يخليكي ويحميكي.

والجدير ذكره أن آخر أعمال رزان فيلم "صابر وراضي" تدور في إطار كوميدي حول سائق راضيًا عن حياته، يلعب دوره الفنان "أحمد آدم"، كما أنه يعمل لدى رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، التي تعمل عنده رزان المغربى، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنساني.

فيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، فريدة ويوسف حسام، يسرا مسعودي، محمد مهران، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.

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