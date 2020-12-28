البرنامج الرئاسي: أنقاذنا 5500 طفل بلا مأوى في 2020 (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حازم الملاح، المتحدث الإعلامى للبرنامج الرئاسي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم إنقاذ 5500 طفل خلال عام 2020، ما بين دمج داخل الأسرة، أو دمج داخل مؤسسة رعاية، لافتًا إلى أنه تم العمل على الدمج داخل الأسرة من خلال عدد من الأخصائيين يدرسون وضع الأسرة لتأهيلها وعودة الأطفال لأسرهم مرة أخرى.

وأضاف الملاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنه تم رصد أكثر من سبب يدفع الأطفال إلى اللجوء للشارع وترك أسرهم، أولهم التفكك الأسرى بعد انفصال الأبوين.

وأشار إلى أن بعض الأسر تدفع أبنائها للعمل فى الشارع أو الأسر الفقيرة تدفع أبنائها للشارع لعدم مقدرتها على احتواء الأطفال.

ونوه بأنه لو الأسرة غير مؤهلة أو غير مستقرة لا يتم عودة الطفل لديها مرة أخرى ويتم إيداع الطفل لدار الرعاية لأنها تكون أمان أكثر له، مؤكدًا أنه يتم دمج الطفل فى دار رعاية لتأهيل الأطفال وعلاجهم نفسيًا بعد ما تعرضوا إليه فى الشارع.

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