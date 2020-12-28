تراجع عجز الميزان التجاري 28% خلال أكتوبر الماضي
انخفضت قيمة العجــز فى
الميـزان التجارى لتبلغ 2.9 مليار دولار
خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق
بنسبــة انخفاض قدرها 28.8%.
وأوضح الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة 13.1% لتبلغ 2.2
مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر
2020 مقابل 2.5
مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات
بعض السـلع وأهمها ( ملابس جاهـزة بنسبة 6.6%، منتجا
وارتفعت قيمة صـادرات
بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل
مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة
2.1%، سجـاد وكليم بنسبة
3.5%، اثاث بنسبة 33.5 %)
وأشار إلى انخفاض
قيمـة الواردات بنسبــة 22.8% لتبلغ 5.1
مليار دولار خـلال شهر أكتوبر
2020 مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع
ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها ” منتجات بترول بنسبة
32.8%، البترول الخام بنسبة 20.7 % ، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة
0.3%، مواد أولية من حديد او صلب
بنسبة 32%).
وزادت قيمة واردات بعض
السلع خلال شهر أكتوبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق
وأهــمها : (قمح بنسبــة 27.1%، سيارات
ركوب بنسبة 6.2% ، نحاس ومصنوعاته بنسبة
22.6 %).ت البتــرول بنسبة 27.3%، بترول خام بنسبة 34.3%، اسمده
بنسبة 16.4%).
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