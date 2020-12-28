تراجع عجز الميزان التجاري 28% خلال أكتوبر الماضي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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انخفضت قيمة العجــز فى الميـزان التجارى لتبلغ 2.9  مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل  4.1  مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8%.

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة 13.1% لتبلغ  2.2  مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر  2020  مقابل  2.5  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها ( ملابس جاهـزة بنسبة 6.6%، منتجا

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة  بنسبة  2.1%،  سجـاد وكليم  بنسبة  3.5%، اثاث  بنسبة 33.5 %)

 

وأشار إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبــة 22.8% لتبلغ 5.1  مليار دولار خـلال شهر أكتوبر  2020  مقابل 6.6  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها ” منتجات بترول  بنسبة  32.8%، البترول الخام  بنسبة  20.7 % ، ادوية ومحضرات صيدله  بنسبة  0.3%، مواد أولية من حديد او صلب  بنسبة  32%).

 

وزادت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (قمح بنسبــة  27.1%، سيارات ركوب   بنسبة  6.2% ، نحاس ومصنوعاته  بنسبة  22.6 %).ت البتــرول بنسبة 27.3%، بترول خام بنسبة  34.3%، اسمده  بنسبة  16.4%).

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