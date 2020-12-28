تراجع عجز الميزان التجاري 28% خلال أكتوبر الماضي

انخفضت قيمة العجــز فى الميـزان التجارى لتبلغ 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة 13.1% لتبلغ 2.2 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها ( ملابس جاهـزة بنسبة 6.6%، منتجا

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 2.1%، سجـاد وكليم بنسبة 3.5%، اثاث بنسبة 33.5 %)

وأشار إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبــة 22.8% لتبلغ 5.1 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها ” منتجات بترول بنسبة 32.8%، البترول الخام بنسبة 20.7 % ، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 0.3%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 32%).

وزادت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (قمح بنسبــة 27.1%، سيارات ركوب بنسبة 6.2% ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 22.6 %).ت البتــرول بنسبة 27.3%، بترول خام بنسبة 34.3%، اسمده بنسبة 16.4%).