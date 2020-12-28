محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:00 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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كشف الاعلامي محمد فاروق، رفض يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التجديد للقلعة البيضاء بعد توقيع عقد مع بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فاروق خلال تصريحات عبر قناة "TEN" أن أنهي أوباما بالفعل اتفاقه مع مسؤولي بيراميدز للانضمام لصفوف الفريق مقابل 20 مليون جنيه، بدايةً من الموسم القادم".

وأصاف:"طلب أوباما من مسؤولي القلعة البيضاء بالتساوي مع طارق حامد والحصول على 17 مليون جنيه سنوياً هو السبب الذي دفع اللاعب للتوقيع لنادي بيراميدز".

ويسعى نادي الزمالك خلال مواجهة سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى.

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