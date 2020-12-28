بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة للنقل والتجارة كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى وجهاز تابلت من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص– لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (عدد من المفتاح المصطنعة، عتلة حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( المفتاح المصطنع وكسر الخزينة ) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط عدد من الأجهزة كهربائية أقروا بشرائهم بقيمة باقى المبلغ المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع، بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإرتكابهم ( 11 حادث سرقة بذات الإسلوب ) وتم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى، عدد من الهواتف محمول، شاشة عرض، 2 هارد ديسك، 2 كاميرا ديجيتال ) بمسكنهم وأقروا بأنها من متحصلات جرائم السرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط ( 21 جهاز لاب توب من متحصلات تلك الوقائع) لدى عميلهم "سيئ النية" ( تاجر أجهزة كمبيوتر - مقيم بالجيزة ) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي
بأسلوب "المفتاح المصطنع"... ضبط ٣ أشخاص لسرقتهم المتاجر و الشركات بالمعادي

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