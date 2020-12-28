بعد رصدها في الأردن.. كيف انتقلت سلالة كورونا الجديدة للدول العربية؟



سجلت الأردن، إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد إعلان اكتشاف إصابة مواطنين أردنيين وافدين من بريطانيا.



وتعد الأردن ثاني بلد عربي يؤكد وصول السلالة الجديدة للوباء إليه بعد لبنان.



لبنان



بينما كشف لبنان، عن أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسجل انتشارا سريعا في أجزاء من بريطانيا.



وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن الحالة المكتشَفة وافدة من لندن عبر رحلة جوية.



وناشد الوزير الوافدين من المملكة المتحدة، وخاصة مَن كانوا على متن الطائرة المذكورة وذويهم، بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية.



سلطنة عمان



وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أكدت أنها اشتبهت بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من بريطانيا، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.



وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود ٤ حالات قادمة من بريطانيا، مشيرا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.



وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر": "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-20201201. تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

انتقلت سلالة كورونا الجديدة لعدة دول عربية، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء الفيروس، حيث يحملها مواطنين وافدين من بريطانيا.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انتقال سلالة كورونا الجديدة للدول العربية.الأردن