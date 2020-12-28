بعد رصدها في الأردن.. كيف انتقلت سلالة كورونا الجديدة للدول العربية؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

انتقلت سلالة كورونا الجديدة لعدة دول عربية، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء الفيروس، حيث يحملها مواطنين وافدين من بريطانيا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انتقال سلالة كورونا الجديدة للدول العربية.

الأردن 

سجلت الأردن، إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد إعلان اكتشاف إصابة مواطنين أردنيين وافدين من بريطانيا.

وتعد الأردن ثاني بلد عربي يؤكد وصول السلالة الجديدة للوباء إليه بعد لبنان.

لبنان 

بينما كشف لبنان، عن أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسجل انتشارا سريعا في أجزاء من بريطانيا.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن الحالة المكتشَفة وافدة من لندن عبر رحلة جوية.

وناشد الوزير الوافدين من المملكة المتحدة، وخاصة مَن كانوا على متن الطائرة المذكورة وذويهم، بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية.

سلطنة عمان 

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أكدت أنها اشتبهت بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من بريطانيا، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود ٤ حالات قادمة من بريطانيا، مشيرا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر": "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-20201201. تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلالة كورونا سلالة جديدة من كورونا الفجر السلاله الجديدة

أخبار تهمك

لابورتا يحسم مصير ميسي عقب الانتخابات

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ أقل من نصف ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

طبيب بكفر الشيخ: كورونا "مستأنس" لدي الأطفال .. والإنفلونزا أشد فتكا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد اكتشافها في بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 3 دول أخرى

أول تحرك في الإردن بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

بلجيكا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة لكورونا

بعد بريطانيا.. دول ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة

موجودة في مصر.. ٧ معلومات تهمك عن سلالة كورونا الجديدة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

11:33 ص

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»