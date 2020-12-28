تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا بالبريميرليج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي استون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : ميندي.

خط الدفاع: تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا، زوما.

خط الوسط: جورجينهو، كانتي، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.

أخبار تهمك

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 16 ساعة

لابورتا يحسم مصير ميسي عقب الانتخابات

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ ثلث ساعة

طبيب بكفر الشيخ: كورونا "مستأنس" لدي الأطفال .. والإنفلونزا أشد فتكا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

11:33 ص

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»