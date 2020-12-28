بعد زيادة الحالات.. طبيب: "متتكسفش تقول لزميلك إلبس الكمامة"

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا لا تسجل في بيان وزارة الصحة اليومي، حيث أن الحالات المعلنة هى الحالات التي أجرت تحليل "pcr".





وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن العدد الحقيقي لمصابي فيروس كورونا، يكون بضرب العدد المعلن في "10 أو 20"، مضيفا: "العدد الحقيقي للإصابات قد يكون 3226 حالة، لازم نخاف".



