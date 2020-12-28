بعد زيادة الحالات.. طبيب: "متتكسفش تقول لزميلك إلبس الكمامة"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا لا تسجل في بيان وزارة الصحة اليومي، حيث أن الحالات المعلنة هى الحالات التي أجرت تحليل "pcr".

وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن العدد الحقيقي لمصابي فيروس كورونا، يكون بضرب العدد المعلن في "10 أو 20"، مضيفا: "العدد الحقيقي للإصابات قد يكون 3226 حالة، لازم نخاف".

وشدد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء، ناصحا المواطنين الاهتمام بالتغذية السليمة في هذه الفترة، مع شرب السوائل بكثرة، معلقا: "خلوا الكمامة في إيديكم، محدش يتكسف يقول لزميله البس الكمامة".

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