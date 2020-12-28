ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالوايلي

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" - مقيم بدائرة القسم، وإحداث إصابته، حال إستقلالهم صحبته السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.



وبمواجهتهم إعترافوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، كرهًا عنها حال إستقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالى، وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها.



وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب ( المغافلة ) وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط ( 4 هواتف محمولة، 2 حقيبة يد ) بمكان إخفائهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.



وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

