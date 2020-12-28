ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالوايلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" - مقيم بدائرة القسم، وإحداث إصابته، حال إستقلالهم صحبته السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.

وبمواجهتهم إعترافوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، كرهًا عنها حال إستقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالى، وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها.

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب ( المغافلة ) وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط ( 4 هواتف محمولة، 2 حقيبة يد ) بمكان إخفائهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

لابورتا يحسم مصير ميسي عقب الانتخابات

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

طبيب بكفر الشيخ: كورونا "مستأنس" لدي الأطفال .. والإنفلونزا أشد فتكا

منذ ساعة و 14 دقيقة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعة و 18 دقيقة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

11:33 ص

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»