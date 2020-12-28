بسبب كورونا.. تعليم قنا يلغي احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد فقد تقرر إلغاء إحتفالية اليوم العالمي للغة العربية المقرر إقامتها بعد غد الاربعاء بقاعة مديرية التربية والتعليم بقنا.

وكان خالد، قد اشار إلى عزم المديرية تنظيم احتفالية يوم الأربعاء، 30 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالاستعانة بأصحاب المواهب من طلاب المدارس والذي احرزوا مراكز متقدمة في مسابقات الاذاعة المدرسية، والالقاء وعرض فيلم قصير يوضح التكريمات المختلفة التي نالها الطلاب بالإدارات التعليمية اعتبارا من بداية عام 2020.

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