كالويس ديفيد: تكنو تواكب عمليات التطور المتلاحقة في سوق الهواتف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
POVA
POVA
أحمد الشيخ
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أعلنت تكنو موبايل الصينية، عن إطلاق  هاتف "POVA " في السوق المصري،  الذي  تميز باحتوائهعلى أحدث المعالجات، مما يجعل المستهلكين يتمتعون بمعدلات سرعات استثنائية عند تشغيل الألعاب ومختلف تطبقات الهاتف في آن واحد وبكفاءة عالية ليلقب بـ"وحش السرعة".


وقد استوحت الشركة هذا الاسم من عبارة “Product Over Various Ambitions” أي “المنتج الذي يفوق الطموح”، وتجسد سلسلة POVA تفكير "تكنو" المستقبلي ونهجها المتميز الملتزم بتقديم أهم المواصفات التي يتطلع إليها المستهلكون، وبأسعار اقتصادية.


من جانبه قال كالويس ديفيد مدير العلامة التجارية في تكنو موبايل مصر، " إن تكنوتعمل  من خلال هاتفها الجديدPOVA على الارتقاء بتجربة المستخدم بوضع معايير جديدة للهواتف الذكية عالية الكفاءة من حيث التكلفة، إضافة إلى المواصفات الرائدة في هذه الفئة التي تشمل أحدث معالجات فائقة السرعة " 80G" مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت تمنح المستهلك سرعات استثنائية عند تشغيل  مختلف التطبيقات ولاسيما الالعاب على الهاتف.


وتابع" ديفيد"،" هاتف " POVA" الجديد يتم طرحه لتعزيز ثقة المستهلك المصري في منتجات الشركة، وتأكيدًا على أن تكنو تواكب عمليات التطور المتلاحقة في سوق الهواتف عالميا.


وأضاف " ديفيد"،" تكنو لم تبحث في هاتف" POVA" الجديد عن الريادة في المواصفات فقط و لكن السعر أيضا، إذا طرحته بسعر اقتصادي مقارنة الخصائص التي يقدمها.


ويمنح  معالج"   G80  " وهو ضمن فئة معالجات الالعاب من شركة ميدياتك هاتف " POVA "القدرة والكفاءة العالية على إدارة موارد الجهاز بذكاء  مع تقنية HyperEngine Game، التي تقدم تجربة رائعة للمستهلكين عند تحميل الألعاب وتشغيلها عليه.


وتوفر سلسلة POVA للمولعين بالتصوير كاميرات بجودة فائقة مع إمكانيات متطورة لتصوير صور و مقاطع فيديو بأفضل دقة، حيث بلغت  احتوي على اربع كاميرات خلفيىه بدقة 13 ميجابيكسل للكاميرا الأساسيةو بفلاش رباعي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعززها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومزودة بفلاش لالتقاط أفضل الصور في المناطق ضعيفة الإضاءة.


 وتم تجهيز سلسلة POVA ببطارية فائقة الأداء بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تعمل على تشغيل الموسيقى لمدة 8 أيام متواصلة بعد شحنها مرة واحدة فقط، كما زوداً الهاتف  باعلى وسائل الأمان من خلال مستشعر للبصمة وخاصية " التعرف على الوجه"، مترجم شعار “أعلى مستويات الأداء بسعر مناسب” بكل معنى الكلمة.


 و جاء  هاتف "POVA" من تكنو بتصميم شبابي ملهم للابداع والابتكار، حيث سيتوفرا بثلاثة  ألوان رائعة الأزرق ماجيك، والأسود دازل والأرجواني سبيد.


وقدمت تكنو هاتفها الجديد " "بسعر 2644 جنيه، مع  ضمان يصل إلى 13 شهر من فروع  وخدمات ما بعد البيع   "Carlcare" ، التى تمتلك نحو 19 فرع صيانة و120  نقط تجميع على مستوي الجمهورية.


واستكمالا لسلسلة  SPARK الرائدة عالميا وبعد نجاح طرح أحدث هواتفها في السوق المصري سبارك 6 ونفاذ الكميات الأولى منه في  الدقائق الأولى من إطلاقه فقد طرح"تكنو" هاتفها الجديد  "SPARK 6 GO"، بشاشة IPS كبيرة  بدقة  6.52 بوصة، بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ، بجانب كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش مزدوج بمنح المزيد من الإضاءة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، حيث جاءت كل تلك المواصفات بسعر اقتصادي 1799 جنيه.

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مصنع الهواتف الذكية السوق المصري Tecno POVA

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