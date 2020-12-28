ترامب يصدق على قانون الأغاثة من كورونا ..صرف 600 دولار لكل أمريكي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون المنتظر، والذي يتضمن إنفاق 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا، متراجعاً عن مطالب كان تقدّم بها في اللحظة الأخيرة، والتي أنهكت فريق التفاوض الخاص به، حيث خاطر من خلال هذه المطالب بإغلاق الحكومة وتأخير المساعدات الاقتصادية المدعومة على نطاق واسع مع استمرار حالات فيروس كورونا في الارتفاع.

يتضمن التشريع الذي أقره الكونغرس في 21 ديسمبر مبلغ 1.4 تريليون دولار كإنفاق حكومي لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر. وكانت الحكومة تعمل وفق صلاحيات الإنفاق المؤقت التي تنتهي بعد نهاية اليوم الاثنين.

جاءت الحزمة المُجمّعة البالغة 2.3 تريليون دولار (900 مليار للإغاثة من كورونا بالإضافة لـ1.4 تريليون للحكومة) نتاج مفاوضات مكثفة، غاب عنها ترامب إلى حد كبير، إلى أن فاجأ المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمطالبته بدفعات تحفيز أكبر للأفراد بعد تمرير مشروع القانون بالفعل.

وخلال توقيعه على مشروع القانون، طالب ترامب بالتصويت في الكونغرس لاستبدال مبلغ 600 دولار كمدفوعات تحفيز للأفراد بمبلغ 2000 دولار، وهو طلب غير ملزم ومن غير المرجح أن يجتاز كلا المجلسين الشيوخ والنواب.