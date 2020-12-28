بسبب كسر في الخطوط.. انقطاع المياه بـ3 مراكز في قنا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع مياه الشرب لوقوع عدة كسور بخطوط المياه بعدة مناطق مختلفة بقنا.


وأشارت الشركة، إلى، أن هناك كسر بماسورة قطرها 100 مم بقرية الشاورية، بمركز نجع حمادي، مما تسبب في قطع المياه عن القرية، وكسر بماسورة قطرها 150 مم، بقرية النعماني، وآخر بشارع الكنيسة، بقرية أبو مناع بحري، بمركز دشنا، وكسر بماسورة بذات القطر، بمنطقة المنشية، بشارع مدرسة التحرير بمدينة قنا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

بسبب كسر في الخطوط.. انقطاع المياه بـ3 مراكز في قنا
بسبب كسر في الخطوط.. انقطاع المياه بـ3 مراكز في قنا

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