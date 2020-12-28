مجدي صبحي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي أصابته بفيروس كورونا.





وكتب «مجدي» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «عندي كورونا أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمنة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي».

ووجه «مجدي» الشكر لنقابة المهن التمثيلية وأعضائها قائلاً: «أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي، وأشكرنقيبي أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفي العجوز طارق علي مجهوده الرائع، الدعاء لي من فضلكم»