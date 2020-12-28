جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعلومات العامة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج مسابقة المعلومات العامة، التي أقيمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والثقافية التي تساهم في التنافس الشريف بين الطلاب، بهدف صقل المعلومات العامة لدى الطلاب، ليكون الطالب على قدر كبير من الثقافة والاطلاع وهو ما يفيده ويعود نفعه على المجتمع بشكل عام، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي:

مسابقة المعلومات العامة جماعي:


المركز الأول كلية التمريض( الطلاب أحمد سيد أحمد، فهمي سلامة فهمي، كريم عبد الحليم)
المركز الثاني كلية الطب( ياسمين ياسر فوزي، مصطفى عبد السميع، محمد بكري عثمان)
كلية الصيدلة (عبد الرحمن مصطفى، عبد الرحمن سعيد، مجدي سعيد أحمد).

المسابقة الفردي:

المركز الأول مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآداب
المركز الثاني أحمد السيد أحمد كلية التمريض
المركز الثالث فهمي سلامة فهمي كلية التمريض
المركز الرابع هبة الله سعد كلية الحقوق
المركز الخامس فاطمة حسين خليل كلية الآداب
المركز السادس عبد الرحمن مصطفى السيد كلية الصيدلة

وقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور عصام محمود أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب

وقد قام بالإشراف على المسابقة كل من: 

الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.



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