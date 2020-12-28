تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.04% مع بداية التعاملات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.04% خاسراً 3.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8737.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.41% رابحاً 1392.09 نقطة ليصل إلى مستوى 23112.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال. 
 
وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية نسبة 0.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.
 
وقفز 67 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.28%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 3.42%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 1.45%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 1.26%، ثم سهم "شمس" بنسبة 1.25%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 226.2 مليون ريال سعودي.
 

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