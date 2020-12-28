تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.04% مع بداية التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.04% خاسراً 3.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8737.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.41% رابحاً 1392.09 نقطة ليصل إلى مستوى 23112.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية نسبة 0.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.