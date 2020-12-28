لابورتا يحسم مصير ميسي عقب الانتخابات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن خوان لابورتا، المرشح على رئاسة نادي برشلونة، سيحسم مصير نجم الفريق ليونيل ميسي، عقب انتخابات النادي، المقررة يوم 24 يناير المقبل.


وتحوم الشكوك حول استمرار ميسي مع برشلونة، حيث لم يجدد عقده حتى الآن، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وشدد لابورتا على أنه المرشح الوحيد القادر على إقناع البرغوث الأرجنتيني بالبقاء مع الفريق خلال الفترة الحالية.


وقال لابورتا في تصريحات صحفية: "نعم، المشروع الجديد سيساعد ميسى كثيرا لأنه يقدم فريقا تنافسيا، هذا هو الأهم بالنسبة له. 


وفى هذا الأمر لدىّ ميزة نسبية عن باقى المرشحين: أحظى بالمصداقية مع ليو، فهو يعلم أن كل ما قلته له قمت بتنفيذه، وقد أخبرنى بذلك، أريد أن أكون رئيسا للنادى لتعزيزه رياضيا واقتصاديا، وأن يتوج بالنجاحات مجددا فى دورى الأبطال".


أقر لابورتا بأن الرئيس السابق لنادى إنتر ميلان سبق وعرض 250 مليون يورو لشراء ميسى، فى قيمة أكبر من الشرط الجزائى فى عقده آنذاك (150 مليون يورو)، قائلا: «عرضوا هذا الرقم لأننى لم أتزحزح عن عبارة (ميسى ليس للبيع)، موراتى أخبرنى أنه يرغب بشدة فى ضمه وكان مستعدا لتقديم عرض مغرٍ، كان هذا فى عام 2006، وكنا نعلم أن ميسى ينبغى أن يكون حجر الأساس لبرشلونة فى الأعوام التالية خلال فترة رئاستى تلقينا الكثير من العروض للتعاقد مع ميسى وكنا نرفضها دائما».


وعن إمكانية استمرار ميسى فى الحصول على 100 مليون يورو صافية للموسم رغم الوضع الاقتصادى الحالى للنادى، علق: «سأرى ذلك عندما أدخل النادى، لكنى أعتقد أن الأمور المادية لن تكون عائقا لكى يستمر ليو». 


وعما إذا كان يعتقد أن ميسى يساهم فى زيادة دخل النادى بشكل أكبر من الذى ينفقه عليه، أضاف: «أعتقد ذلك وهذا هو الواقع. فقد عشت ذلك لسنوات عديدة، الرعاة يأتون لوجود ميسى فى الفريق».

 وردا على سؤال ما إذا كان أول شىء سيفعله حال فوزه بالانتخابات هو جلوسه مع ميسى، أتم: «حينما أعلم ما يمكننى تقديمه له وفقا للمقدرات المالية للنادى، سأقدم له عرضًا رياضيًا واقتصاديًا لتقييمه».

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