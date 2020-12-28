تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.08% خاسراً 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2513.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 670 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.
 
وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26 مليون ورقة بقيمة 16.2 مليون درهم.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعة الا ربع

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يفقد نجمه أمام إيبار

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 15 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

08:36 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»