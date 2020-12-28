تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.08% خاسراً 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2513.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.8 مليون سهم محققة ما قيمته 45.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 670 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.