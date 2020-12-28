هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسراً 3.130 نقطة ليصل إلى مستوى 5549.24 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 4.570 نقطة ليصل إلى مستوى 6064.89 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4533.40 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.710 نقطة ليصل إلى مستوى 4613.97 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 96.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 2995 صفقة.


 وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.
 
وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 6.96%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.21%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92%، يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.83%.
 

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