تابعة لـ "مصرف أبوظبي الإسلامي " تتلقى عرضاً لشراء كامل أسهمها

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تلقي شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية التابعة له ، خطاباً من عمرو أبو العيون عبد الناصر ممثلاً عن مجموعة من المستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة بسعر 28.5 جنيه للسهم.





ونوهت الشكة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، إلى أن حصة المصرف بالشركة تمثل 0.40% بمشكل مباشر، و66.65% بشكل مباشر وغير مباشر.





حققت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (AITG)، خلال النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح 3.53 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل صافي ربح بلغ 3.46 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة لتصل إلى 5.44 مليون جنيه، مقابل 5.97 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر (ADIB)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري صافي ربح خلال الفترة بقيمة 844.265 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 967.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



