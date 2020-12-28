القليوبية تتلقى 215719 طلب للتصالح وتحصيل مليار و213 مليون جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تلقت حتى الآن 215 ألف و719 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و213 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني القليوبية.

أكد المحافظ على استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وأوضح الهجان على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقا للصالح العام.

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