19 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
Advertisements

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 19 مليون شخص.

 

وقد أفادت بيانات الجامعة الأمريكية، بإصابة 19.132.446 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

 

وبحسب روسيا اليوم، تعد كاليفورنيا الرائدة من حيث عدد المصابين مسجلة 2.156.111 حالة إصابة، تليها تكساس بـ 1.690.986 حالة، وفلوريدا بـ 1.271.979 حالة، زإلينوي بـ 937909 حالة، ونيويورك بـ 922145 حالة.

 

وأكدت بيانات الجامعة، أن إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في أمريكا، بلغ 333115 حالة وفاة.

 

ومنذ بداية الوباء، أصيب حوالي 80.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم أجمع، وتوفي لهذا السبب أكثر من 1.7 مليون شخص.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الولايات المتحدة 19 مليون اصابة

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يفقد نجمه أمام إيبار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ 18 دقيقة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة: تسجيل ما يقرب من 25000 إصابة جديدة بكورونا أمس

إيران تسجل 63 وفاة و2516 إصابة جديدة بكورونا

إيران تعلن عن 3 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة

70 حالة وفاة و3134 إصابة بفيروس كورونا في إيران

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بكورونا

أمريكا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 283.6 ألفا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

08:36 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»