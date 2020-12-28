الكفاية الانتاجية توقع برتوكول مع الشركة الدولية للدهانات الحديثة لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البرتوكول
أحمد الشيخ
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فى اطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح مجالات عمل جديدة للشباب، وقعت مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" برتوكول تعاون لتنفيذ عدد من اليرامج التدريبية في اطار مبادرة " اتعلم صح وأدهن صح" وذلك في مجالات تاهيل مهنة  فنى اصلاح ودهان هياكل السيارات  ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل اكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب  وتستمر لمدة عام.

 

 وقع البروتوكول السيد/عمرو جمعه رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والدكتورة/ مى التلاوى رئيس مجلس الامناء لمؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) ،وذلك بحضور السيد/ هانی البلونی رٸيس قطاع التسويق والمبیعات بالمجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" .

 

وقال السيد/ عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ان هذا المشروع  يستهدف نشر ثقافة التدريب المهنى والتأكيد على دوره  الهام فى المجتمع، مشيراً الى انه سيتم تنفيذ المشروع من خلال دورات TOT لمدربين  الكفاية الانتاجية ثم قيامهم بتدريب  الطلبة والطالبات وشباب الخريجين الراغب فى تنمية مهاراتهم  بمراكز التدريب المهنى بالمصلحة.

 

واضاف ان المشروع يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى في القيام بعمليات التطوير المستمر وادخال مهن جديدة بمراكز التدريب التابعة لها بالاضافة الى  الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة فى كافة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل من عمالة فنية مدربة ، مشيراً الى ان التدريب سيتم بمراكز العاشر ودمياط والمركز الكورى بشبرا ومركز محرم بك واسيوط  وعدد من المراكز الاخرى حيث سيتم تقسيم المتدربين على مجموعات تضم كل مجموعة 25 متدرب.

 

واوضح جمعة ان البرنامج يستهدف فئة من الشباب والفتيات من سن 18الى 40 سنة والراغبين فى تعلم مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب من طلاب المراكز التدريبية التابعة للمصلحة ومن الشباب الذين  يجيدون القراءة والكتابة كحد ادنى بموجب شهادة تفيد ذلك وكذا الحاصلين على دبلوم متوسط وثانوية عامة ومؤهل عال والمهتمين بالمهنة من خارج المراكز لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على معرفة اساسيات مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب بصورة صحيحية  بهدف رفع مهاراتهم التدريبية مع المساهمة فى توجيههم لشركات متخصصة لمساعدتهم على فتح اسواق عمل ومشروعات صغيرة لهم.

 

 ولفت الى ان مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ستقوم بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" وفي اطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بقطاع التدريب المهني بتقديم الدعم المعنوى والمادى للشباب لتحقيق اهداف  التدريب من خلال توفير خامات التدريب والعدد المطلوبة والتيشيرتات والافارولات والمادة العلمية المطورة الهادفة للارتقاء باساسيات المهنة وما يتطلبه سوق العمل بقطاع التدريب المهنى، مشيراً الى ان المؤسسة ستقوم بالدعاية للمبادرة وتجهيز المطبوعات اللازمة  وتنظيم احتفالية الاعلان عن المشروع .

 

جدير بالذكر ان مدة التدريب تستمر عشرة ايام يخصص منها يومان للنظرى و8 ايام تدريب عملى  بواقع 6 ساعات تدريبية يوميا صباحا او مساءً بشرط الحضور بنسب 100% من عدد الايام حيث يقوم البرنامج التدريبى على اساس التدريب النظرى والعملى لمهارات دهان الاخشاب والسيارات ودهان وتوضيح المهارات الفنية والسلوكية والقدرات والمعلومات المطلوبة وكيفية اكتسابها وممارستها بصورة عملية

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مبادرة اتعلم صح ادهن صح بروتوكول تعاون برتوكول الكفاية الانتاجية

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