البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم "موبكو"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها قامت بالصفقة  في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتى التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقاً "نيوترن حالياً" وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

رتفعت مؤشرات  البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد اجتماع اللجنة المعنية بفيروس كورونا واصدارها حزمة  صارمة وفرض غرامات للمخالفين بعدم تنفيذها لتضمن بها إستقرار الإقتصاد في ظل الموجة الثانية من كورونا.

 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.

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