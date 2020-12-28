موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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صرح أحمد حسن قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، رفض التعاقد مع لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي، محمد أمين بن عمر.


وتحدث أحمد حسن من خلال برنامجه الخاص "ملعب الصقر" علي راديو مصر، أن موسمياني رفض التعاقد مع محمد أمين بن عمر، من أجل لاعب ماميلودي صن داونز.


وأشار: المدرب الجنوب أفريقي يريد جلب جاستون سيرينو جناح صن داونز في يناير المقبل، والذي اقتربت من الحسم، في ظل رغبة اللاعب بارتداء القميص الأحمر.


وأوضح الصقر: لقد عُرض أمين بن عمر علي موسيماني، ولكنه رفض التعاقد معه، في ظل رغبة قوية في جلب سيرينو في يناير، حيث يعلم قدراته جيدًا عندما عملا سويًا في صن داونز.


ومن جهة أخرى قال حسن: ان رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رفض رحيل صلاح محسن إلى نادي سموحة مرة أخرى، والذى طلب استعارته لمدة 6 أشهر.


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