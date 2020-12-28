تأجيل استئناف المتهمين في قضية «طفل المرور» لـ 11 يناير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قررت محكمة جنح الطفل تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم لـ 11 يناير القادم.


كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.


كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
يذكر ان النيابة قد أمرت بإحالة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.


كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

أخبار تهمك

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ ثلث ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يفقد نجمه أمام إيبار

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

08:36 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»