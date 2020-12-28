بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد اجتماع اللجنة المعنية بفيروس كورونا واصدارها حزمة صارمة وفرض غرامات للمخالفين بعدم تنفيذها ل تضمن بها إستقرار الإقتصاد في ظل الموجة الثانية من كورونا.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.



