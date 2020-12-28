بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد اجتماع اللجنة المعنية بفيروس كورونا واصدارها حزمة  صارمة وفرض غرامات للمخالفين بعدم تنفيذها لتضمن بها إستقرار الإقتصاد في ظل الموجة الثانية من كورونا.


 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الأحد على تراجعات جماعية للمؤشرات  بعد أن تحولت للون الأحمر خلال النصف الثانى من الجلسة بمبيعات للمؤسسات الأجنبية على معظم القياديات تراجع معها التجارى الدولى لمستوى ال 59 جنيه ،  لينهى الرئيسي متراجعاً بنسبة 0.92% عند 10585 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على تراجع بنسبة 1.44% عند 2026 نقطة بمبيعات مكثفة للأفراد المصريين على الاسهم المضاربية و الخبرية التى تراجع بعضها بالحد الأقصى و انضم لهم فى مبيعاتهم الافراد العرب بصورة أقل  و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 808 مليون جنيه بحجم تداول 436 مليون سهم من خلال 32941 صفقة ..بمخطط سيولة للشراء 46%  بالتداول على. 184 ورقة مالية ربحت منها 32 ورقة و تراجعت 115 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 37 ورقة مالية دون تغيير،  ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بحوالي 5.494 مليار جنيه مسجلا  633.055 مليار جنيه.

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