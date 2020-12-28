بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي

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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق العلمين الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.



وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق لتنظيم حركة السيارات، وتسيير الحركة المرورية.





زتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.