محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة، بمدن بنها وكفر شكر، لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، حيث بدأها بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع أعمال التطوير بها، ووجه مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

كما صرح مسئول المستشفى بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سرير.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا، ووجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين،موضحا أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

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