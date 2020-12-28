الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي سانت إتيان الفرنسي، في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض نادي الزمالك التفريط في مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء.

لكن مصطفى محمد يرفض البقاء داخل نادي الزمالك، ويريد خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت شبكة "Peuple-Vert" الفرنسية تقريرًا من الصحفي الغاني الشهير، نوهو آدامز، والذي أكد عن وجود عرض بالفعل من نادي سانت إتيان الفرنسي لمصطفى محمد.

وأكد التقرير، أن العرض العرض المقدم من نادي سانت إتيان 3.5 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كحوافز إضافية تذكر في العقد بين الزمالك والفريق الفرنسي، وفقًا لما يحققه اللاعب مع الفريق خلال مدة العقد.

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