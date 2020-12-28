



(عاجل) أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة بالرقم القومي 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





نٌشرت أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة ليصبح بإمكان كل المواطنين الآن معرفة تفاصيل وتوقيت صرف الدفعة الخامسة من مبادرة عمال اليومية والتي يتم صرفها من خلال وزارة القوى العاملة وبإشراف من الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وهذا بعد تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة دعم المواطنين المتضررين من توقف بعض الأعمال في فترة الكورونا.





أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة

ذكرت مصادر مسؤولة داخل وزارة القوى العاملة على وجود طريقة واحدة للاستعلام عن أسماء مستفيدي مبادرة عمال اليومية أو منحة العمالة غير المنتظمة داخل مصر، وهي الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة، حيث يعد هو الجهة الرسمية الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة توقيت صرف الدفعات المقبلة من المبادرة.





وقد جاءت خطوات الاستعلام عن أسماء مستفيدي دفعات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت:





- اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

- اختر الخدمات العامة ثم اختر خدمة استعلام دفعة منحة العمالة 2021.

- اكتب كل المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

- اضغط على استعلم وانتظر حتى يتم عرض النتيجة.





رابط استعلام منحة العمالة موقع القوى العاملة

قالت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية عن نجاح وزارة القوى العاملة في تخصيص رابط مباشر يمكن كل المواطنين من معرفة التفاصيل التي تخص توقيت صرف الدفعات المقبلة من المنحة بشكل مستمر، وهذا لتجنب ذهاب المواطنين إلى المكاتب والهيئات الحكومية من أجل الاستعلام وهو الأمر الذي يخالف تفكير الحكومة في تحقيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الإحتزاية.





وقد جاء رابط استعلام دفعات منحة العمالة الغير منتظمة شهر ديسمبر 2020 وكذلك شهر يناير 2021 خلال الفترة المقبلة على النحو التالي موقع (وزارة القوى العاملة) بحسب ما تم إعلانه من قبل الحكومة المصرية



