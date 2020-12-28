كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

ورصدت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، السلالة الأكثر عدوى من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، تواجه ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوما إلى 40 فقط. وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.