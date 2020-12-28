عضو بالشيوخ يشيد بالتكليفات الرئاسية للحكومة بالبدء الفورى في تطوير مشروع الـ 1500 قرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وجه اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته للحكومة بالبدء الفورى فى تنفيذ خطط تطوير مشروع ال1500 قرية.

وأكد " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالمخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه الرئيس السيسى للحكومة بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المحافظين بصفة خاصة بوضع خطط شاملة لتحويل ال 1500قرية إلى قرى منتجة، واستغلال طاقات الشباب داخل هذه القرى فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع اعطاء اولوية قصوى، لتوفير المشروعات ايضا للمرأة المعيلة داخل هذه القرى والاهتمام بمشروعات البنية الاساسية من رصف للطرق وتطوير المنشات التعليمية والصحية ومشروعات المياة والكهرباء والصرف الصحى داخل القرى.

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