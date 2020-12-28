أسامة يعقوب مديرا فنيا لعاملين غارب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قام مجلس إدارة نادي عاملين غارب بالتعاقد مع اسامة يعقوب للعمل كمديرا فنيآ للفريق الأول بالقسم الثالث، خلفا لرمضان رحب والذى تقدم باستقالته بمؤخراً لتراجع النتائج.

وتولي يعقوب القيادة الفنية للفريق من قبل وحقق نتائج ممتاز مع نادي العاملين وصاحب إنجاز صعود الفريق الي القسم الثاني بدون هزيمة ونال إشادة كبيرة من محبين وجماهير نادي العاملين وكان الاختيار الأول والانسب لتولي القيادة الفنية للفريق المرحلة المقبلة بحسب تأكيدات مسوؤلى النادى .

ويعانى عاملين غارب من البداية الغير جيدة بالموسم الحالى بخلاف ما حققه الفريق بالموسم الماضى ومنافسته على الصعود للقسم الثانى حتى الجولة الأخيرة والتى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود بها سمسطا .

ويحتل عاملين غارب المركز الثانى عشر برصيد نقطتين بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

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