برشلونة يفقد نجمه أمام إيبار

كشف برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة على مستوى الكاحل.





وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"يكمل لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي علاج كاحله الأيمن ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بعد مباراة برشلونة ضد إيبار".





وكانت تقارير صحفية عالمية كشفت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني سوف يغيب عن مواجهة إيبار في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وأكدت شبكة جول العالمية أن ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي الكتالوني تمديد إجازته والعودة من الأرجنتين بعد مباراة إيبار.





وأفادت الشبكة العالمية بأن برشلونة سيعود إلى التدريبات اليوم عقب إجازة أعياد الميلاد ولكن البرغوث الأرجنتيني المتواجد في روساريو طلب تمديد إجازته.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة ويمتلك مبارتين مؤجلتين بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو وريال مدريد المتصدرين.



