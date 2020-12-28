موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق سموحة غدا الاثنين في ثالث جولات الدورى العام.





توقيت مباراة الزمالك وسموحة والقناة الناقلة





تقام المباراة بين الزمالك وسموحة في الخامسة من مساء الغد على ملعب برج العرب، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.





وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد



