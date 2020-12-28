اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة "حجازي"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
احمد حجازي
احمد حجازي
أشرف عبد الناصر
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كشف أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادي اتحاد جدة عن إصابة مدافع الفريق المصري أحمد حجازي 

وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "احمد حجازي يعاني فقط من إجهاد بسيط بعد مباراة الهلال فى الدوري السعودي وهو لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية وترغب في ضمه بشكل نهائي بكل تأكيد".

وأضاف: "سنبدأ في مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من وست بروميتش وأتمني بأن يكمل اللاعب مسيرته معنا وأن يعتزل داخل الاتحاد".

وكان الاتحاد تعادل مع نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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