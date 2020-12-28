جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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فى إطار الدور الحيوي والخدمي الذي يقدمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أن الهدف من الاحتفالية هو مد جسور التواصل مع ذوي الهمم وذويهم والمؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التى تهتم برعاية احتياجاتهم.
وأفادت أن هناك مبادرة تنموية يتبناها مركز رصد مع جهات أخرى حكومية وأهلية، وكليات جامعة حلوان بعنوان بكرة أحلى لمشاركة ذوي الهمم في تنمية البيئة والحفاظ عليها، وهى مبادرة تنموية في مجالات تنمية الوعى بالمشروعات القومية وتنمية الهوايات الهادفة، والتثقيف الوقائي والصحي والرياضي والإرشادات السياحية بحضارة مصر وكل متطلبات رفع الوعي في المناحي المختلفة للحياة.

وتبدأ المبادرة في شهر مارس القادم.

تضمنت الاحتفالية ندوة تثقيفية عن أصحاب الهمم ودورهم الإيجابي في المجتمع وعرض فيلم وثائقي عن تحدياتهم وانجازاتهم في المجتمع وفقرات ترفيهية غنائية من ذوى الهمم.

شارك في الاحتفالية كلية التربية والخدمة الاجتماعية والتمريض، وجمعية تأهيل المعاقين بحلوان وجمعية الخير والتسامح وذلك بتقديم الخبرات التنموية المختلفة لرعاية ذوى الهمم.
كما شارك الاطفال ذوى الهمم بابداعات فنية متنوعة في إلقاء الشعر والأناشيد الوطنية والدينية وغيرها.
حضر الاحتفالية ممثلين من مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية وجهات أخرى من المهتمين بذوى الهمم.

جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم
جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم

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