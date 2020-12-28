ريال مدريد يضع نجم مانشستر سيتي تحت المجهر

وضع نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره علي لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، فيل فودين، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.





وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد يريد خطف فيل فودين من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت: "يراقب مسؤولو النادي المدريدي، مستويات فودين المميزة خلال الموسم الحالي، من أجل التعاقد معه في صيف 2021، لتدعيم خط وسط الميرنجي".





وأردفت: "قد يبحث صاحب الـ 20 عامًا، عن نادٍ جديد، إذا استمر جلوسه على مقاعد البدلاء مع بيب غوارديولا، حيث يري ان إمكانياته تؤهله للعب بصفة أساسية".



