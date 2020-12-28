نجم الزمالك السابق: مصطفى محمد لم يقدم شيئا حتى الآن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أشرف عبد الناصر
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أكد عصام مرعي لاعب الزمالك السابق أهمية مباراة سموحة للقلعة البيضاء، في إطار منافسات الدوري الممتاز. 

وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك يعيش فى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب رغبة مصطفي محمد فى الرحيل للإحتراف الاوروبي وخاصة نلى نادي سانت إيتيان الفرنسي"

وأضاف: "العرض الفرنسي لا يليق بنادي الزمالك واللاعب من الناحية المادية ومصطفي محمد لم يعطي الفريق الأبيض الكثير ويجب أن يحقق بطولات قبل طلب الإحتراف".

ويلتقي الزمالك اليوم الإثنين مع فريق سموحة السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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مصطفى محمد عصام مرعي رياضة اخبار الرياضة

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