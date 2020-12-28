عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بفقدان 17 شخصًا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي.

 

وفي سياق آخر، أنقذت قوات الحرس البحري التونسي، يوم السبت الماضي، 81 شخصا، بعد غرق قاربي هجرة غير شرعية، قرب سواحل مدينة صفاقس وقرقنة.

 

 وتوجهت الوحدات العائمة للحرس البحري بصفاقس، إلى القارب الأول بعد نداءات استغاثة، وانتشلت جثة وأنقذت 11 شخصا، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.

 

وقد أفادت إذاعة "موزاييك" المحلية، بانطلاق أيضا قارب صيد متهالك من سواحل سيدي منصور، على متنه 70 شخصا معظمهم من دول جنوب الصحراء، والبقية تونسيون.

 

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فقدان 17 شخص غرق سفينة صيد القطب الشمالي

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