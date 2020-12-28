موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي أمام الاتحاد، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.



