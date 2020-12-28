موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام الاتحاد، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وبدر بانون ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة تشكيل الاهلي

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يضع نجم مانشستر سيتي تحت المجهر

منذ أقل من ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث الوزراء يكشف لأول مرة أسباب تعطل وصول اللقاح الصيني لمصر

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

08:36 ص

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»