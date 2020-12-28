موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:29 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إيبار، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام إيبار، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام إيبار، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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