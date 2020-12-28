ضياء السيد يكشف سبب خسارة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
سيراميكا
سيراميكا
حسام مجدي
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أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا عانى من ثغرات واضحة في الدفاع  أمام بيراميدز. 

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب على سيراميكا كليوباترا اكمال الاستحواذ الجيد على الكرة بخلق الفرص أمام المرمى".

وأكمل: "بيراميدز يملك لاعبين تؤذي المنافسين فنيا، كما أن سيراميكا كليوباترا عانى من تمركز لاعبيه في الكرات الثابتة".

وتابع: "الفرق المنافسة بدأت تحفظ اداء لاعبي سيراميكا كليوباترا، ويجب على هيثم شعبان إيجاد حلول أخرى تساعد فريق على استعادة الانتصارات مرة أخرى".

وأشار: "بيراميدز كان أفضل نسبيا أمام سيراميكا كليوباترا من المباريات السابقة، يجب أن يقدم اداء أفضل من ذلك خاصة مع اللاعبين المميزين في صفوفه".

وأتم: "بيراميدز فاز لأنه احترم فريق سيراميكا كليوباترا".

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