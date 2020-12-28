توم كروز يستعين بقاعدة عسكرية لاستكمال تصوير مهمة مستحيلة

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هيأ النجم توم كروز قاعدة عسكرية بإيطاليا محاطة بإجراءات السلامة اللازمة للوقاية من كورونا، حتى يتمكن من استكمال تصوير مشاهد فيلم مهمة مستحيلة 7.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن إجراءات الأمن والسلامة ستكون ملزمة لكافة فريق عمل الفيلم مع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا حول العالم.

وسبق لكروز أن تسبب في استقالة مجموعة من العاملين بالفيلم بسبب نهره لهم للتقصير في اتخاذ الاجراءات الوقائية.

