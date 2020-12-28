ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن المسئولين في ريال مدريد الإسباني وجهوا أنظارهم على أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه وتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي توصل معه لاتفاق يقتضي لاستمراره لمدة موسم آخر حتى يونيو 2022 وعندها سيصل الكرواتي إلى عمر الـ37 عامًا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك مراقبة من طرف مسئولي الملكي لفيل فودين البالغ من العمر 20 عامًا موهبة مانشستر سيتي الذي تألق في الموسم الحالي.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن فودين يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي يستخدمها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في أغلب المباريات الرسمية لمانشستر سيتي في الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يرى أن فودين من اللاعبين المناسبين لسياسة الشراء الأخيرة التي ينتهجها الملكي من الشباب لتجديد دماء نادي العاصمة الإسبانية الأول في الموسم المقبل.

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