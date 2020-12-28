تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يتصدر الزامبي والتر بواليا نجم هجوم فريق الجونة، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بعد مرور 4 جولات.

وأحرز بواليا 3 أهداف من خلال مباريات الجونة الأربعة، بدأها أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى، ثم المصري في الجولة الثانية، ولم يسجل في الإسماعيلي بالجولة الثالثة، وأخيرًا وليس آخرًا أمام أسوان في الجولة الرابعة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهم:

1- والتر بواليا مهاجم الجونة - 3 أهداف

2- محمد شريف مهاجم الأهلي - هدفين

3- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين

4- محمد عبدالمجيد مهاجم الإنتاج الحربي - هدفين

5- شيملس بيكلي مهاجم مصر المقاصة - هدفين

6- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - هدفين

7- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش - هدفين

8- أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش - هدفين

9- حسام حسن مهاجم سموحة - هدفين

10- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - هدفين

11- شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا - هدفين

12- هيثم الفيل لاعب وسط أسوان - هدفين

13- صلاح أمين مهاجم وادي دجلة - هدفين

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