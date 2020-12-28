موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فى البريميرليج

يواجه اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



