موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فى البريميرليج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويدخل نادي مانشستر سيتي المباراة بعد الفوز أمام نيوكاسل فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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