بيراميدز: رمضان صبحي يعاني من التنمر من قبل فئة معينة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أنتقد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، الهجمة التي يتعرض له رمضان صبحي من، بعد رحيله عن الأهلي لارتداء قميص بيراميدز، مؤكداً أنه لاعب موهوب ومن الصعب وجود مثله في الملاعب المصريه.

وأضاف بسيوني في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس :" انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز صاحبته ضجة إعلامية بسب وجوده مع الأهلي قبل ذلك، وحتى الآن اللاعب لم يثير أي مشكلة مع احد داخل الفريق 

وأكمل ، أنه يعلم أن انتقاله لبيراميدز كان سيصاحبه غصب البعض، مؤكدًا أن اللاعب يتعرض لإرهاب معنوي بشكل غير طبيعي واللاعب لا يبالي 

.وأكمل:" هناك هجمه غير مبررة من كل الاتجاهات على رمضان صبحي، والحب والولاء فقط للجمهور وليس اللاعبين ومن يعتقد هذا واهم. 
 
واضاف مره أخرى ان الاعب لا يبالي ولكنه لا يريد تحميل الاعب فوق طاقته.

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