تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون فى البريميرليج





يلتقي اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: اديرسون.





خط الدفاع: دياز، لابورت، ميندي، والكر.





خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.



