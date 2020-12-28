تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون فى البريميرليج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، لابورت، ميندي، والكر.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز.

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